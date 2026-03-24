25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Казахстан и Коморские острова. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Казахстан — Коморские острова с коэффициентом для ставки за 2.00.
Казахстан
Турнирное положение: Казахи неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своего квинтета.
При этом Казахстан на 8 очков отстал от второй позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Казахи уступили Фарерским островам (0:1).
До того команда расписала мировую с Бельгией (1:1). Да и поединок с Северной Македонией завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах Казахстан разжился одной викторией. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: Казахи нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
Причем Казахстан имеет проблемы с надежностью тылов. В 8 поединках отбора команда пропустила в свои ворота 13 раз.
Коморские острова
Турнирное положение: Островитяне крепки, но нестабильны. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей группы Кубка африканских наций.
Причем Коморские острова набрали всего 2 очка в трех матчах. При этом команда не смогла отличиться ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне не уступили малийцам (0:0).
До того команда расписала мировую с Замбией (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила марокканцам (0:2).
При этом Коморские острова в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Островитяне имеют проблемы с реализацией. Команде крайне натужно даются голы.
При этом Коморские острова не могут отличиться уже 3 матча кряду. А вот вне родных стен островитяне не могут победить 5 матчей подряд.
В этом поединке островитяне явно будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно не боится казахов, да и свои шансы в контригре способна отыскать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Казахстан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 7.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.18.
Прогноз: Казахстан способен прибавить в плане реализации, и явно начнет встречу с активных атак.
Ставка: Победа Казахстана в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.43
Пять причин, почему ставка зайдет
- Островитяне не забивают уже 3 матча кряду
- Казахстан дома не проигрывает 2 матча подряд
- Коморские острова не побеждали в 7 своих последних поединках
- Казахстан в трех последних матчах пропустил 3 мяча
- В приличной форме находится форвард казахов Дастан Сатпаев