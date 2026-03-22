22 марта в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Мец». Начало игры — в 19:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ренн — Метц с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Ренн»

Турнирное положение: команда из одноименного города в текущей кампании борется за то, чтобы в следующем сезоне принимать участие в еврокубках.

В настоящий момент в активе коллектива из Ренна 43 очка и седьмое место в турнирной таблице.

«Красно-черные» за 26 матчей 43 раза поразили ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре реннский коллектив в родных стенах оказался слабее «Лилля» с результатом 1:2.

А вот до этого «Ренн» переиграл «Ниццу» (4:0), «Тулузу» (1:0), «Осер» (3:0) и «ПСЖ» (3:1).

Не сыграют: травмированы Лукас Розье, Нордан Мукиеле и Жереми Жаке.

Состояние команды: подопечные Франка Эза в последнее время набрали неплохой ход и за счет этого смогли приблизиться к еврокубковой зоне на расстояние одного очка.

В прошлом сезоне «Ренн» финишировал только 12-м, а в текущем точно будет на порядок выше.

«Мец»

Турнирное положение: команда из Меца является главным аутсайдером текущего сезона французской Лиги 1.

«Темно-бордовые» с 13 очками в активе располагаются на последней строчке в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города имеет отвратительную разницу забитых и пропущенных мячей — 25:60.

Последние матчи: в прошлых турах «мессинцы» проиграли «Тулузе» (3:4), «Лансу» (0:3), «Бресту» (0:1), «ПСЖ» (0:3) и «Осеру» (1:3).

Только до этого «Мец» смог разжиться одним очком, сыграв вничью с «Лиллем» (0:0).

Не сыграют: в лазарете Джозеф Мангондо, Бенджамин Стамбули, Бубакар Траоре и Клео Мельереш.

Состояние команды: подопечные Бенуа Тавено уже практически лишились шансов на сохранение прописки в элите. «Мец» отстает от спасительной зоны на 14 очков и находится в глубочайшем кризисе.

Вскоре «Мец» начнет уже просто доигрывать текущий сезон и готовится к старту в Лиге 2.

Статистика для ставок

«Ренн» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Мец» не побеждает на протяжении 11 матчей

В последнем очном поединке команд «Ренн» победил «Мец» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Меца» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Ренн» на ходу, «Мец» — в кризисе. Победитель, кажется, очевиден.

2.00 победа Ренна с форой-1,5

Ставка: победа «Ренна» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Мец» обычно много пропускает, но и нередко забивает, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.