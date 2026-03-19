20 марта в 39-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон Норт Энд» и «Сток Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Престон Норт Энд — Сток Сити с коэффициентом для ставки за 2.85.

«Престон Норт Энд»

Турнирное положение: «Лилейно-белые» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон Норт Энд» на 10 очков оторвался от зоны вылета.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Лилейно-белые» уступили «Норвичу» (0:2).

До того команда была разбита «Ковентри» (0:3).  Да и поединок с «Оксфорд Юнайтед» не принес очков в копилку (1:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью.  В этих поединках «Престон Норт Энд» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лилейно-белые» в последних матчах смотрелись убого.  Команда уступила в 4 своих последних поединках.

Причем «Престон Норт Энд» традиционно сложно противостоит «Сток Сити».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» проводят скромный сезон.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы второго по силе английского дивизиона.

Причем «Сток Сити» на 9 очков отстает от зоны стыков.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Гончары» одолели «Уотфорд» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Ипсвичем» (3:3).  А вот чуть ранее она вчистую уступила «Суонси» (0:2).

При этом «Сток Сити» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Гончары» немного прибавили в плане результатов.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Сток Сити» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.  А вот «Престон Норт Энду» команда не проигрывает уже 2 с половиной года.

«Гончары» в последнее время прилично выглядят в атаке.  Вот и в этом поединке команда явно постарается преуспеть в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Престон Норт Энд» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.08 и 1.66.

Прогноз: «Гончары» на данном этапе выглядят довольно симпатично, тогда как «Престон Норт Энд» в последних матчах не преуспевал.

Ставка: Победа «Сток Сити» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Престон Норт Энд» уступил в 4 своих последних матчах
  • «Сток Сити» не уступил в 2 последних поединках
  • «Гончары» в 2 последних матчах забили 6 мячей
  • Престонцы уже два с половиной года не могут одолеть «Сток Сити»
  • «Престон Норт Энд» не побеждает уже полтора месяца