прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.85

20 марта в 39-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон Норт Энд» и «Сток Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Престон Норт Энд — Сток Сити с коэффициентом для ставки за 2.85.

«Престон Норт Энд»

Турнирное положение: «Лилейно-белые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон Норт Энд» на 10 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лилейно-белые» уступили «Норвичу» (0:2).

До того команда была разбита «Ковентри» (0:3). Да и поединок с «Оксфорд Юнайтед» не принес очков в копилку (1:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Престон Норт Энд» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Лилейно-белые» в последних матчах смотрелись убого. Команда уступила в 4 своих последних поединках.

Причем «Престон Норт Энд» традиционно сложно противостоит «Сток Сити». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» проводят скромный сезон. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы второго по силе английского дивизиона.

Причем «Сток Сити» на 9 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Гончары» одолели «Уотфорд» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Ипсвичем» (3:3). А вот чуть ранее она вчистую уступила «Суонси» (0:2).

При этом «Сток Сити» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Гончары» немного прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Сток Сити» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот «Престон Норт Энду» команда не проигрывает уже 2 с половиной года.

«Гончары» в последнее время прилично выглядят в атаке. Вот и в этом поединке команда явно постарается преуспеть в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Престон Норт Энд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.08 и 1.66.

Прогноз: «Гончары» на данном этапе выглядят довольно симпатично, тогда как «Престон Норт Энд» в последних матчах не преуспевал.

Ставка: Победа «Сток Сити» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

