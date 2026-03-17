прогноз на матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, ставка за 2.30

19 марта в 1/8 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер Майами» и «Нэшвилл». Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Интер Майами — Нэшвилл с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» бьются за успех на обоих фронтах. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер Майами» на 3 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» не смогли одолеть «Шарлотт» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с «Нэшвиллом» (0:0). Зато поединок с неуступчивым «ДС Юнайтед» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Интер Майами» одержал 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Цапли» нынче находятся в приличных кондициях. Да и Лионель Месси скажет свое веское слово.

Причем «Интер Майами» традиционно удачно противостоит «Нэшвиллу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Парни в золотом» прекрасно стартовали в МЛС. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Нэшвилл» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Парни в золотом» сумели переиграть «Коламбус Крю» (1:0).

До того команда расписала паритет с «Интером Майами» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Миннесоте Юнайтед» (3:1).

При этом «Нэшвилл» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Парни в золотом» ныне выглядят довольно выгодно. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

При этом «Нэшвилл» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. А вот на выезде «парни в золотом» не проигрывают 4 матча кряду.

В этом поединке «парни в золотом» твердо намерены дать бой «цаплям». Команде уж точно не занимать характера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.28.

Прогноз: «Интер Майами» способен прибавить в плане реализации, к тому же мотивирован побороться за трофей.

Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37

Пять причин, почему ставка зайдет