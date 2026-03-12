Голов будет в достатке

прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.27

13 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата с коэффициентом для ставки за 3.27.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» стартовал скромненько. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» набрал всего один пункт в двух первых турах. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Токтогулу» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Алаем» (1:1). Плюс поединок со «Спаери» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Илбирс» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Илбирс» все никак не обретет надлежащую монолитность. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Илбирс» традиционно неудачно противостоит «Нефтчи» Кочкор-Ата. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынешний чемпионат неудачно. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в двух турах не набрал ни одного очка. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Алаю» (0:2).

До того команда была бита «Озгеном» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от костромского «Спартака» (2:4).

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата находится в явном кризисе. Команда уступила 4 раза подряд.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает уже 5 матчей кряду. Да и «Илбирсу» команда не проигрывает уже почти полтора года.

В этом поединке «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается добыть премьерную победу в чемпионате. Команда постарается поднатореть в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Кочкор-Ата в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.78.

Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и «Илбирс» не собирается лишь обороняться.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.69

