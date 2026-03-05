прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.16

6 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Токтогул» и «Илбирс». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Токтогул — Илбирс с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Токтогул»

Турнирное положение: «Токтогул» только дебютирует в элитном дивизионе. Команда ставит перед собой амбициозные цели.

При этом «Токтогул» продуктивно готовился зимой. Плюс у команды вполне приличный подбор исполнителей на все позиции.

Последние матчи: «Токтогул» проводил спарринги с разными соперниками. Между тем, команде удалось удивить оппонентов.

Например, киевская «Оболонь» была обыграна со счетом 2:1. К тому же на тренерский мостик пришел украинский специалист Сергей Пучков.

В своих последних матчах «Токтогул» смотрелся вполне прилично. Вот только опыта на высшем уровне команде пока недостает.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Токтогул» способен стать открытием чемпионата. Все команды Пучкова организованно действуют в обороне.

Причем «Токтогул» явно намерен стартовать максимально продуктивно. Отсиживаться в тылах команда точно не будет.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» прошедший чемпионат провел неудачно. Команда завершила его на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Илбирс» на 5 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Илбирс» расписал мировую с «Алаем» (1:1).

До того команда сыграла вничью со «Спаери» (1:1). А вот чуть ранее она не уступила «Абдыш-Ата» (2:2).

При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Илбирс» нынче смотрится вполне себе прилично. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

При этом «Илбирс» явно поборется за попадание в пятерку. Да и набранный зачетный балл в стартовом туре явно прибавил оптимизма.

В этом поединке «Илбирс» твердо намерен разжиться тремя очками. Команда явно опытнее оппонента, что явно сыграет определяющую роль.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Илбирс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.36.

Прогноз: «Илбирс» явно опытнее «Токтогула», и явно постарается сразу же закрепиться в группе лидеров.

Ставка: Победа «Илбирса» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше трех мячей.

