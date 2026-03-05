Добудут ли престонцы три очка?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.00

6 марта в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон Норт Энд» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Престон Норт Энд — Оксфорд Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Престон Норт Энд»

Турнирное положение: «Лилейно-белые» проводят посредственный сезон. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон Норт Энд» на 8 зачетных баллов отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лилейно-белые» уступили «Миллуоллу» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда поделила очки с «Суонси» (1:1). А вот поединок с «Блэкберном» завершился досадной коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Престон Норт Энд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лилейно-белые» нынче несколько поднаторели в плане результатов. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Престон Норт Энд» традиционно удачно противостоит «Оксфорд Юнайтеду». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» отчаянно бьются за выживание. Команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» на 3 балла отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Юс» одолели «Вест Бромвич» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Сток Сити» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Мидлсбро» (0:0).

При этом «Оксфорд Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Юс» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила впервые больше, чем за месяц.

При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и выбраться из подвала таблицы никак не выходит.

Команда всеми силами пытается выкарабкаться из зоны вылета. Вот только команда набрала всего 14 очков в 18 выездных матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Престон Норт Энд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.61.

Прогноз: Престонцы выглядят монолитнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоят.

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Престон Норт Энд» — «Оксфорд Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Престон Норт Энда» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.05 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Престон Норт Энд» — «Оксфорд Юнайтед» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05

Пять причин, почему ставка зайдет