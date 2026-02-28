1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эльче — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 3.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Эльче»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» сражаются за выживание.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльче» на один балл опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бело-зелёные» уступили «Атлетику» (1:2).

До того команда не смогла одолеть «Осасуну» (0:0).  А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Эльче» добыл одну ничью.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Бело-зелёные» нынче находятся в кризисе.  Команда не может победить уже больше 2 месяцев.

Причем «Эльче» традиционно неудачно противостоит «Эспаньолу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» борются за выход в еврокубки.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 2 очка отстает от шестой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Попугаи» были бита «Атлетико» (2:4).

До того команда подписала мировую с «Сельтой» (2:2).  А вот чуть ранее она с треском уступила «Вильярреалу» (1:4).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Попугаи» ныне выглядят не лучшим образом.  Команда не может победить больше двух месяцев.

При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Зато «Эльче» команда не проигрывает уже 4 года.

Каталонцам крайне сложно обходиться без ведущего форварда Хавьера Пуадо. 27-летний нападающий давно находится в лазарете.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эльче» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Эспаньол» явно способен прибавить, к тому же оппонент находится в глубоком кризисе.

Ставка: Победа «Эспаньола» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.14

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Эспаньол» уже 4 года не проигрывает «Эльче»
  • «Эльче» в 2 своих последних поединках забил всего один мяч
  • «Бело-зелёные» недосчитаются травмированного хавбека Грейди Дианганы
  • «Эльче» в 3 своих последних матчах отличился всего одним забитым мячом
  • «Попугаи» на выезде в среднем забивают чаще гола за матч