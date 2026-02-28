1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эльче — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Эльче»
Турнирное положение: «Бело-зелёные» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Эльче» на один балл опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-зелёные» уступили «Атлетику» (1:2).
До того команда не смогла одолеть «Осасуну» (0:0). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился коллизией (1:3).
В пяти своих последних матчах «Эльче» добыл одну ничью. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бело-зелёные» нынче находятся в кризисе. Команда не может победить уже больше 2 месяцев.
Причем «Эльче» традиционно неудачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» борются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на 2 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» были бита «Атлетико» (2:4).
До того команда подписала мировую с «Сельтой» (2:2). А вот чуть ранее она с треском уступила «Вильярреалу» (1:4).
При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Попугаи» ныне выглядят не лучшим образом. Команда не может победить больше двух месяцев.
При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато «Эльче» команда не проигрывает уже 4 года.
Каталонцам крайне сложно обходиться без ведущего форварда Хавьера Пуадо. 27-летний нападающий давно находится в лазарете.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эльче» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: «Эспаньол» явно способен прибавить, к тому же оппонент находится в глубоком кризисе.
Ставка: Победа «Эспаньола» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.14
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Эспаньол» уже 4 года не проигрывает «Эльче»
- «Эльче» в 2 своих последних поединках забил всего один мяч
- «Бело-зелёные» недосчитаются травмированного хавбека Грейди Дианганы
- «Эльче» в 3 своих последних матчах отличился всего одним забитым мячом
- «Попугаи» на выезде в среднем забивают чаще гола за матч