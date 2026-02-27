28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Интер — Дженоа с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» на всех парах несутся к Скудетто. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Интер» на 10 пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Змеи» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Буде-Глимту» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Лечче» (2:0). А вот первый поединок с «Буде-Глимтом» завершился поражением (1:3).
В пяти своих последних матчах «Интер» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Змеи» теперь спокойно сосредоточатся на чемпионской гонке. Вот только команда едва ли успеет отойти от вылета из Лиги чемпионов.
Причем «Интер» традиционно успешно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Грифоны» привычно сражаются за выживание. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Дженоа» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» уверенно расправились с «Торино» (3:0).
До того команда не сумела одолеть кризисный «Кремонезе» (0:0). А вот чуть ранее она уступила «Наполи» (2:3).
При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Грифоны» ныне выглядят вполне-себе прилично. Команда не пропускает уже два матча подряд.
При этом «Дженоа» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и «Интер» команда не может одолеть уже долгих 8 лет.
В этом поединке «грифоны» твердо намерены разжиться очками. Тем более, соперник не досчитается своего лидера атак.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Интер» без Лаутаро Мартинеса явно потеряет в креативности, тогда как генуэзцы не пропускают уже два матча кряду.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Грифоны» не пропускали в 2 своих последних матчах
- «Интер» едва ли успеет отойти от позорного вылета из Лиги чемпионов
- «Змеи» имеют серьезные кадровые пробоины в виде травм ведущего форварда Лаутаро Мартинеса, хавбека Хакана Чалханоглу и дисквалифицированного защитника Алессандро Бастони
- «Интер» в двух последних очных встречах с «грифонами» побеждал с разницей всего в один мяч
- «Дженоа» на выезде набирает в среднем один пункт