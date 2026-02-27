Пропустит ли «Интер» от «грифонов»?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.10

28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Интер — Дженоа с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» на всех парах несутся к Скудетто. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» на 10 пунктов опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Змеи» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Буде-Глимту» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Лечче» (2:0). А вот первый поединок с «Буде-Глимтом» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах «Интер» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Змеи» теперь спокойно сосредоточатся на чемпионской гонке. Вот только команда едва ли успеет отойти от вылета из Лиги чемпионов.

Причем «Интер» традиционно успешно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» привычно сражаются за выживание. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» уверенно расправились с «Торино» (3:0).

До того команда не сумела одолеть кризисный «Кремонезе» (0:0). А вот чуть ранее она уступила «Наполи» (2:3).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Грифоны» ныне выглядят вполне-себе прилично. Команда не пропускает уже два матча подряд.

При этом «Дженоа» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и «Интер» команда не может одолеть уже долгих 8 лет.

В этом поединке «грифоны» твердо намерены разжиться очками. Тем более, соперник не досчитается своего лидера атак.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Интер» без Лаутаро Мартинеса явно потеряет в креативности, тогда как генуэзцы не пропускают уже два матча кряду.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.

