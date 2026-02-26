27 февраля в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ланс». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Сине-белые» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбург» на 3 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-белые» переиграли «Лион» (3:1).
До того команда подписала мировую с «Марселем» (2:2). А вот поединок с «Гавром» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах команда победила два раза. В этих поединках «Страсбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Сине-белые» нынче несколько улучшили свои результаты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланс» на 2 очка отстает от ПСЖ. При этом команда в среднем забивает два гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Монако» (2:3).
До того команда учинила разгром скромному «Парижу» (5:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ренном» (3:1).
При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» только-только потеряли лидерство. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.
При этом «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и Одсонн Эдуар уже успел отличиться 9 забитыми мячами в Лиге 1.
«Кроваво-золотые» постараются не отставать от ПСЖ. Да и последняя коллизия должна только встряхнуть команду по-хорошему!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.
Прогноз: «Ланс» намерен не отставать от лидера, к тому же исторически успешно противостоит «Страсбургу».
Ставка: Победа «Ланса» за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кроваво-золотые» до последней коллизии победили четырежды кряду
- В последнем очном поединке «Страсбург» минимально уступил «Лансу»
- «Кроваво-золотые» в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Кроваво-золотые» в турнирной таблице выездных матчей находятся на 2 месте