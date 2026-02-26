Вернется ли «Ланс» в победную обитель?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.75

27 февраля в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ланс». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Сине-белые» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» на 3 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-белые» переиграли «Лион» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с «Марселем» (2:2). А вот поединок с «Гавром» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах команда победила два раза. В этих поединках «Страсбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Сине-белые» нынче несколько улучшили свои результаты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» на 2 очка отстает от ПСЖ. При этом команда в среднем забивает два гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Монако» (2:3).

До того команда учинила разгром скромному «Парижу» (5:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ренном» (3:1).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» только-только потеряли лидерство. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.

При этом «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и Одсонн Эдуар уже успел отличиться 9 забитыми мячами в Лиге 1.

«Кроваво-золотые» постараются не отставать от ПСЖ. Да и последняя коллизия должна только встряхнуть команду по-хорошему!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Ланс» намерен не отставать от лидера, к тому же исторически успешно противостоит «Страсбургу».

2.75 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Страсбург» — «Ланс» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Ланса» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Страсбург» — «Ланс» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья за 3.50

Пять причин, почему ставка зайдет