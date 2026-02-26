прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.99

27 февраля в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Камаз» и тульский «Арсенал». Матч начнется в 19:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Камаз — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 1.99.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: команда из Набережных Челнов идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 21-го тура. Общая разница — 36:24.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата «КАМАЗ» поделил очки с «Родиной», завершив поединок со счетом 0:0.

В зимней паузе клуб провел четыре товарищеских матча, не проиграв ни одного из них. «КАМАЗ» выиграл поединки против «Локомотива Ташкент» (1:0), «Челябинска» (7:2) и ульяновской «Волги» (1:0) и сыграл вничью с «Графичаром» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «КАМАЗ» завершил первую часть Первой лиги на серии из четырех встреч вничью. Команда в этих поединках забила и пропустила по пять мячей. Отметим, что клуб забил больше всех в лиге — 36 мячей.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Арсенал» находится на десятой строчке в турнирной таблице, набрав за 21 тур 28 очков при шести победах, десяти матчах вничью и пяти поражениях. Общая разница мячей — 29:25.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата тульская команда сыграла вничью против «Нефтехимика». Команды не смогли забить друг другу голов и завершили поединок со счетом 0:0.

В зимнюю паузу туляки провели пять товарищеских матчей. «Арсенал» выиграл поединки против «Атырау» (3:1) и «Чайки» (4:2), сыграл вничью против махачкалинского «Динамо» (0:0) и проиграл встречи «Насафу» (0:1) и «Родине-2» (1:4).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в семи последних официальных матчах тульский «Арсенал» не знает поражений. У клуба четыре победы и три поединка вничью. При этом коллектив смог забить в пяти из этих матчей.

Статистика для ставок

«Арсенал» не знает поражений в Первой лиге в семи матчах кряду

«КАМАЗ» идет на серии из четырех встреч вничью подряд

В первом круге команды поделили очки, сыграв вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.04. Ничья оценена в 3.20, победа оппонента — 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.59.

Прогноз: ожидаем, что обе команды смогут забить в предстоящем матче. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.99.

Прогноз: рискнем и поставим на тотал больше 2,5 мячей в матче. Обе команды забивают по 1,5 гола в среднем в последних пяти матчах.

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в поединке за 2.17.