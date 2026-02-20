Выберутся ли «молотобойцы» из зоны вылета?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.40

21 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Борнмут». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» бьются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молотобойцы» в овертайме переиграли «Бертон» (1:0).

До того команда не уступила «Манчестер Юнайтед» (1:1). Зато поединок с «Бернли» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Вест Хэм» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» несколько поднаторели в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Вест Хэм» традиционно удачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из зоны вылета. «Молотобойцы» наверняка будут максимально активно атаковать.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» ходят в середняках АПЛ. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» на 7 очков отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вишни» одолели «Эвертон» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Астон Виллой» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла тонущий «Вулверхэмптон» (2:0).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят вполне-себе симпатично. Команда не проигрывает уже полтора месяца.

При этом «Борнмут» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и Эли Крупи настрелял уже 8 мячей в АПЛ.

Команда уже 5 с половиной лет не может одолеть лондонцев. Зато «вишни» в трех своих последних матчах пропустили лишь 2 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вишни» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Вишни» не проигрывают уже полтора месяца

Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

«Вест Хэм» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вест Хэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Молотобойцы» мотивированы выбраться из опасной зоны, и явно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева в последних матчах выглядели довольно симпатично, к тому же исторически успешно противостоят «вишням».

Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30