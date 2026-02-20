прогноз на матч Серии A, ставка за 1.81

21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Ювентус». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Ювентус — Комо с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков при 13 победах, семи матчах вничью и пяти поражениях. Общая разница мячей — 43:23.

Последние матчи: в последнем поединке «Старая сеньора» проиграла турецкому «Галатасараю» в первом стыковом матче Лиги чемпионов со счетом 2:5.

Ранее клуб проиграл миланскому «Интеру» в Серии А со счетом 2:3 и поделил очки с римским «Лацио», завершив поединок со счетом 2:2.

Не сыграют: Бремер, Аркадиуш Милик, Эмиль Хольм, Джонатан Дэвид и Душан Влахович в списке травмированных.

Состояние команды: кризис травм в «Ювентусе» играет с клубом плохую шутку. Поражение в Лиге чемпионов показала несуразность игры в обороне и необходимость использовать игроков не на своей позиции. Клубу явно пока тяжело навязывать борьбу другим коллективам.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» находится на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 42 балла при 11 победах, девяти матчах вничью и пяти поражениях. Общая разница мячей — 39:19.

Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с «Миланом» (1:1). На гол Нико Паса своим забитым мячом ответил Рафаэл Леау.

Ранее «Комо» проиграла «Фиорентину» со счетом 1:2 и смогла пройти «Наполи» в 1/4 финала Кубка Италии. Команды завершили основное время со счетом 1:1. В серии пенальти «Комо» оказалось сильнее — 7:6.

Не сыграют: Ассане Диао и Эдоардо Гольданига — дисквалифицирован.

Состояние команды: у «Комо» чувствуется кризис. Подопечные Сеска Фабрегаса в последних четырех матчах не знает побед. При этом клуб до этого выдал три победы к ряду. Отметим, что у команды в девяти из последних десяти встреч смогла поразить ворота соперников.

Статистика для ставок

«Комо» идет на серии из четырех встреч без побед

«Ювентус» проиграл три из последних четырех матчей

«Ювентус» идет на втором месте по количеству забитых мячей — 43 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.77.

Прогноз: сыграем на ожидании забитых мячей от обеих команд. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.81.

Прогноз: Рискнем и поставим на победу «Ювентуса» в матче. «Старая сеньора» кажется более предпочтительнее перед этим поединком.

Ставка: Победа «Ювентуса» в матче за 2.10.