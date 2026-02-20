21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Ювентус». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Ювентус — Комо с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков при 13 победах, семи матчах вничью и пяти поражениях.  Общая разница мячей — 43:23.

Последние матчи: в последнем поединке «Старая сеньора» проиграла турецкому «Галатасараю» в первом стыковом матче Лиги чемпионов со счетом 2:5.

Ранее клуб проиграл миланскому «Интеру» в Серии А со счетом 2:3 и поделил очки с римским «Лацио», завершив поединок со счетом 2:2.

Не сыграют: Бремер, Аркадиуш Милик, Эмиль Хольм, Джонатан Дэвид и Душан Влахович в списке травмированных.

Состояние команды: кризис травм в «Ювентусе» играет с клубом плохую шутку.  Поражение в Лиге чемпионов показала несуразность игры в обороне и необходимость использовать игроков не на своей позиции.  Клубу явно пока тяжело навязывать борьбу другим коллективам.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» находится на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 42 балла при 11 победах, девяти матчах вничью и пяти поражениях.  Общая разница мячей — 39:19.

Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с «Миланом» (1:1).  На гол Нико Паса своим забитым мячом ответил Рафаэл Леау.

Ранее «Комо» проиграла «Фиорентину» со счетом 1:2 и смогла пройти «Наполи» в 1/4 финала Кубка Италии.  Команды завершили основное время со счетом 1:1.  В серии пенальти «Комо» оказалось сильнее — 7:6.

Не сыграют: Ассане Диао и Эдоардо Гольданига — дисквалифицирован.

Состояние команды: у «Комо» чувствуется кризис.  Подопечные Сеска Фабрегаса в последних четырех матчах не знает побед.  При этом клуб до этого выдал три победы к ряду.  Отметим, что у команды в девяти из последних десяти встреч смогла поразить ворота соперников.

Статистика для ставок

  • «Комо» идет на серии из четырех встреч без побед
  • «Ювентус» проиграл три из последних четырех матчей
  • «Ювентус» идет на втором месте по количеству забитых мячей — 43 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10.  Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.77.

Прогноз: сыграем на ожидании забитых мячей от обеих команд.  Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.81.

Прогноз: Рискнем и поставим на победу «Ювентуса» в матче.  «Старая сеньора» кажется более предпочтительнее перед этим поединком.

Ставка: Победа «Ювентуса» в матче за 2.10.