В субботу, 21 февраля, «Ювентус» примет на своем поле «Комо» в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Лои Опенда («Ювентус») пробил слета из-за пределов штрафной — мяч пролетел в полутора метрах от стойки ворот!

18' Андреа Камбьясо («Ювентус») с левой навесил в штрафную соперника, но Хакобо Рамон («Комо») сыграл надежно головой, выбив мяч подальше от своих ворот.

16' Несмотряна то, что «Комо» выигрывает, команда и не думает отходить на свою половину поля! Высокий прессинг в исполнении Анастасиоса Дувикаса («Комо»).

14' Максанс Какере («Комо») забросил в штрафную хозяев, но Федерико Гатти («Ювентус») вынес мяч головой.

12' Г-ОООООООО-Л! «Комо» — 0:1! Мергим Войвода! Гости воспользовались ошибкой защитников соперника, довели мяч до Мергима Войвода и тот точно пробил в ближний угол!

10' Хозяева контролируют мяч и переходят в неспешную позиционную атаку, но пока опасности у ворот нет.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 0 1 Фолы 4

08' В центре поля сбили Кенана Йылдыза («Ювентус»), ему больно и он просит медиков выйти на поле.

06' Кенан Йылдыз («Ювентус») пробил по воротам с пределов штрафной — Жан Бутез («Комо») забрал мяч в руки.

05' Хозяева подали первый угловой в матче, но защитники «Комо» сыграли надежно и выбили мяч в центр поля.

04' Мартин Батурина («Комо») получил мяч на линии штрафной и пробил, но не попал в створ ворот.

02' С первых минут хозяева включили высокий прессинг. но пока отобрать мяч у гостей им не удалось.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Ювентус» — «Комо» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Альянц-Арены». Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Главным арбитром встречи назначен Даниэле Довери.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Турине на «Альянц-Арене», которая вмещает 41 507 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Комо». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио Микеле, Гатти Федерико, Келли Ллойд, Копмейнерс Тëн, Маккенни Уэстон, Локателли Мануэль, Тюрам Кефрен, Камбьясо Андреа, Миретти Фабио, Йылдыз Кенан, Опенда Лои.

«Комо»: Бутез Жан, Смолчич Иван, Рамон Хакобо, Кемпф Марк-Оливер, Валле Алекс, Да Кунья Лукаш, Перроне Максимо, Войвода Мергим, Какере Максанс, Батурина Мартин, Дувикас Анастасиос.

«Ювентус»

«Ювентус» совсем недавно сражался за лидерство в чемпионате Италии, но сейчас команда уже далеко отстала от первого места и занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице. Ближайшая цель «старой сеньоры» — место в ТОП-4, дающее право на участие в Лиге чемпионов, от него отставание всего один балл.

В последних двух турах «Ювентус» набрал всего два очка, скатав ничью с «Лацио» (2:2) и уступив в гостях «Интеру» (2:3). Перед этим у «черно-белых» было две виктории подряд: над «Наполи» (3:0) и «Пармой» (4:1). В недавнем матче Лиги чемпионов (1/16 финала) против «Галатасарая» «Ювентус» проиграл со счетом 2:5.

«Комо»

«Комо» в нынешнем сезоне радует своих поклонников откровенно яркой игрой в плане результатов. Команда сражается за место в еврокубковой зоне и идет в турнирной таблице сразу за «Ювентусом, отставая от него на четыре очка. Разница забитых и пропущенных мячей у команды — 39:19.

В последних трех турах "Комо" не выигрывал: ничьи с "Аталантой" (0:0) и "Миланом" (1:1), а также поражение от "Фиорентины" (1:2). Отметим, что недавно "Комо" оформил выход в полуфинал Кубка Италии, благодаря победе в четвертьфинале над "Наполи" в серии пенальти.

Личные встречи

Между собой соперники играли в последнее время не очень часто, так как "Комо" не находился в элитном дивизионе. За последние 20 лет между ними случились три очные дуэли. две из которых выиграл "Ювентус", а последнюю "Комо" (2:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81