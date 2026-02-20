Сумеет ли «Брентфорд» добыть три очка?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.02

21 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брентфорд — Брайтон с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 4 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» переиграли «Маклсфилд» (1:0).

До того команда не уступила мощному «Арсеналу» (1:1). Зато поединок с «Ньюкаслом» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчелы» несколько поднаторели в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Брайтону». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к заветной зоне еврокубков. «Пчелы» наверняка будут максимально активно атаковать.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» сражаются за выживание в АПЛ. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 7 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» по всем статьям уступили «Ливерпулю» (0:3).

До того команда была бита «Астон Виллой» (0:1). А вот чуть ранее она уступила нестабильному «Кристал Пэласу» (0:1).

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайки» угодили в кризис. Команда уступила в трех своих последних матчах.

При этом «Брайтон» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и не побеждает команда уже более месяца.

Команда не забивает уже три матча подряд. «Чайкам» ныне с огромной натугой даются созидание и реализация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Чайки» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Чайки» уступили в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Брентфорд» не проигрывает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брентфорд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 3.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.06.

Прогноз: «Пчелы» мотивированы подтянуться к топ-5, и явно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева в последних матчах выглядели довольно симпатично, да и «чайки» угодили в кризис.

Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.99