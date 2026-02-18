прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.20

19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Панатинаикос — Виктория Пльзень с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Зеленые» сумели пройти в плей-офф. Команда финишировала на 20 месте турнирной таблицы основного раунда второго по значимости клубного турнира Старого Света.

При этом «Панатинаикос» набрал 12 очков в 8 поединках турнира. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.«Зеленые» не сумели одолеть «Ларису» (1:1).

До того команда была бита ПАОКом (0:2). А вот перед этим она нанесла поражение «Олимпиакосу» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Панатинаикос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зеленые» нынче несколько приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Панатинаикос» лишь однажды противостоял «Виктории». Декабрьский очный поединок принес сухой паритет.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Зеленые» постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Красно-синие» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда заняла итоговое 14 место в турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

Причем «Виктория» Пльзень набрала 14 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Красно-синие» переиграли «Сигму» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с либерецким «Слованом» (3:1). А вот чуть ранее она одолела «Карвину» (2:0).

При этом «Виктория» Пльзень в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила 4 раза подряд.

При этом «Виктория» Пльзень пропустила всего 3 мяча в 8 поединках основного раунда Лиги Европы. Плюс в трех своих последних поединках команда забивала не менее 2 мячей.

Команда не проигрывает еще с начала декабря. Да и Матей Выдра настрелял 6 мячей в чешском чемпионате и еще один в Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно поищет свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Красно-синие» победили в 4 своих последних поединках

«Панатинаикос» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Виктория» Пльзень в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Панатинаикос» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Чехи нынче заметно прибавили, и явно постараются продлить свой успешный сериал.

Номинальные хозяева в последних матчах смотрелись бледновато, и вряд ли успели отойти от неудач.

Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25