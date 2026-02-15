15 февраля в 25-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Наполи» и «Рома». Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Наполи — Рома с коэффициентом для ставки за 2.44.

«Наполи»

Турнирное положение: после 24 туров «Наполи» идет третьим в таблице Серии А с 49 очками.

Последние матчи: в 24-м туре «Наполи» смог вырвать победу у «Дженоа» (3:2) в гостях, забив на последней минуте. После первого тайма неаполитанцы вели 2:1, но пропустили в начале второго тайма и только в конце смогли добыть три очка. Гол с пенальти забил Хойлунн.

В Кубке Италии «Наполи» уступил по пенальти «Комо», а ранее обыграл в чемпионате «Фиорентину» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Ангисса (п), Нерес (п), Де Брейне (п), Ди Лоренцо (з), Гилмор (п), Мактоминей (п), дисквалифицирован — Жезус (з).

Состояние команды: прошлогодний чемпион Италии выступает гораздо хуже в этом сезоне. «Наполи» уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии и фактически уже может забыть о золотых медалях. Но главной проблемой Антонио Конте стала эпидемия травм, а лазарет с каждой игрой увеличивается (Мактоминей, Ди Лоренцо). При этом зимняя трансферная кампания была провалена.

«Рома»

Турнирное положение: сейчас «Рома» занимает пятое место с 46 очками и на три очка отстает от «Наполи» в таблице Серии А.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 24-м туре «Рома» в отличном стиле переиграл неплохо играющий в этом сезоне «Кальяри» со счетом 2:0. Оба гола в этой встрече забил зимний новичок Дониэлл Мален по голу в каждом из таймов. Вообще, римляне играли очень солидно и ничего не дали сделать сопернику.

До этого было неожиданное поражение в гостях от «Удинезе» (0:1) и ничья с «Панатинаикосом» (1:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированы — Эрмосо (з), Коне (п), Эль-Шаарави (п), Довбик (н), Ваз (н).

Состояние команды: в зимнее трансферное окно главный тренер Джан Пьеро Гасперини получил долгожданное усиление в центр нападения, и Мален с ходу начал отрабатывать затраты на свое приобретение. Сам же алленаторе «Ромы» расточает похвалу в адрес голландца и пока очень им доволен. В остальном состав римлян довольно силен и сбалансирован.

Прогноз Артема Шмелькова

Один из главных в комментаторском цеху знатоков итальянского футбола Артем Шмельков специально для LiveSport. Ru оценил шансы команд в матче 25-го тура Серии «А» «Наполи» — «Рома»:

Встреча прямых конкурентов за место в «тройке» и что важнее за участие в Лиге чемпионов. Но в нынешней истории, конечно, не погоня за «Интером». Всего три очка их разделяют в пользу неаполитанцев. И у каждой команды на данный момент свои сложности. У «Наполи» прежде всего кадровая ситуация, которая в лучшую сторону пока не меняется. Как будто бы вернулся Лукаку, но последняя кубковая встреча с «Комо» стала яркой иллюстрацией с его выходом на замену в концовке и не забитым в послематчевой серии пенальти. Ну, и как итог — вылет команды. То есть, теперь после провала в Лиге чемпионов остается еще и без национального Кубка. Формально по-прежнему защищают титул в чемпионате, но даже при игре на один фронт состав настолько обескровлен, что перспектив не видно. Понятно, Гилмор, Мактоминей, Де Брейне отсутствуют, но это игра наперед. Так сейчас еще травма Ди Лоренцо, капитана и одного из основных людей сзади. Посему обострение внутренних взаимоотношений, все меньше доверия к Конте и его штабу. Спортивный директор зимние приобретения делал в обход главного тренера — все это в лучшую сторону не сказывается на обстановке в команде. У Гасперини в «Роме» своя история, такие комплексные проблемы с построением атаки. Все никак он их не преодолеет, новая его «Аталанта» не выстраивается. Поэтому не представляю в этой игре особого созидания, вижу много антифутбола, игры от своих ворот. Показательно было в этом плане, что дома «Наполи» сейчас отдал мяч «Комо» и играл вторым номером. Сделаю скупую ставку — 0:0. Артем Шмельков Комментатор «Матч ТВ»

Статистика для ставок

В первом круге «Рома» проиграла дома (0:1)

В прошлом сезоне «Наполи» был сильнее на своем поле (1:0), а в гостях была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне «Рома» выиграла у себя (2:0), а гостях был мирный исход (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 2,35, а на «Рому» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,54, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: «Рома» имеет сильнейшую оборону в Серии А, а вратарь Свилар уже который год признается лучшим в итальянском чемпионате по многим показателям. К этой игре «Наполи» подходит предельно измотанным плотным графиком и с огромными потерями в составе, тогда как у «Ромы» за исключением Коне все в строю. Поэтому делать ставку за такой приличный коэффициент более, чем оправданно.

2.44 Победа гостей с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч «Наполи» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Основная ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 2,44.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

3.30 Хозяева не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Наполи» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: «Наполи» не забьет за 3,30.