прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

15 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Хайденхайм с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 3 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Майнцу» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1). Да и поединок с «Баварией» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аугсбург» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фуггеры» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Аугсбург» традиционно успешно противостоит «баденцам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны. «Фуггеры» уж точно не собираются терять очки в матче с аутсайдером.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Баденцы» нынче твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баденцы» уступили «Гамбургу» (0:2).

До того команда потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (0:3).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баденцы» в последних матчах выглядели убогенько. Команда не побеждает уже больше 2 месяцев.

При этом «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и вообще, команда выглядит обреченной на вылет из элиты.

Команда явно не собирается сдаваться в борьбе за сохранение прописки в элите. Вот и в нынешней диспозиции «баденцы» постараются зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Баденцы» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Баденцы» не побеждают уже больше 2 месяцев

«Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Аугсбург» до последней коллизии победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Фуггеры» мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют крайне ненадежные тылы, к тому же не могут победить уже больше двух месяцев.

2.30 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Аугсбург» — «Хайденхайм» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Аугсбурга» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Аугсбург» — «Хайденхайм» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70