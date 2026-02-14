15 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Хайденхайм с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Аугсбург» на 3 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Майнцу» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1). Да и поединок с «Баварией» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аугсбург» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фуггеры» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.
Причем «Аугсбург» традиционно успешно противостоит «баденцам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны. «Фуггеры» уж точно не собираются терять очки в матче с аутсайдером.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Баденцы» нынче твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Хайденхайм» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баденцы» уступили «Гамбургу» (0:2).
До того команда потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (0:3).
При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баденцы» в последних матчах выглядели убогенько. Команда не побеждает уже больше 2 месяцев.
При этом «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и вообще, команда выглядит обреченной на вылет из элиты.
Команда явно не собирается сдаваться в борьбе за сохранение прописки в элите. Вот и в нынешней диспозиции «баденцы» постараются зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Баденцы» постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Баденцы» не побеждают уже больше 2 месяцев
- «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Аугсбург» до последней коллизии победил дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Фуггеры» мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно сразу будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют крайне ненадежные тылы, к тому же не могут победить уже больше двух месяцев.
Ставка: Победа «Аугсбурга» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70