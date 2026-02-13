14 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Алавес». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Севилья — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы окопались в середняках лиги.  Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» на 3 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Севильцы не смогли одолеть «Жирону» (1:1).

До того команда была бита «Мальоркой» (1:4).  Зато поединок с «Атлетиком» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Севилья» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы нынче выглядят скромненько.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Севилья» традиционно неудачно противостоит «Алавесу».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Севильцы намерены отдалиться от группы аутсайдеров.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» нынешний сезон проводят не столь продуктивно.  Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» лишь на 3 пункта опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Славные» уступили «Хетафе» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (2:3).  А вот чуть ранее переиграла «Эспаньол» (2:1).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хонни — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Славные» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда уступила в 2 матчах кряду.

При этом «Алавес» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и до двух последних коллизий команда победила 2 раза подряд.

«Славные» твердо намерены избежать борьбы за выживание.  Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Славные» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

  • «Алавес» уступил в 2 своих последних поединках
  • «Севилья» не побеждала в 2 последних матчах
  • «Славные» в среднем забивают меньше одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08.  Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: Севильцы мотивированы отдалиться от опасной зоны, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «славные» в последних матчах выглядели бледновато.

Ставка: Победа «Севильи» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30