прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.37

14 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Ланс». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Париж — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане бьются за выживание в элите французского футбола. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане не сумели одолеть «Осер» (0:0).

До того команда уступила «Лорьяну» (0:2). А вот поединок с «Марселем» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Париж» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Самир Шерги, Тибо Де Смет, Амади Траоре — травмированы.

Состояние команды: Парижане нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Париж» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане мотивированы зацепиться за заветные очки.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Ренн» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Труа» (4:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Гавр».

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рубен Агилар — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче выглядят весьма солидно. Команда победила трижды кряду.

При этом «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот без кадровых пробоин обойтись не удается.

Продуктивный сезон выдает Одсонн Эдуар. На счету форварда значится уже 8 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Кроваво-золотые» не собираются отпускать в отрыв ПСЖ.

Статистика для ставок

«Ланс» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

«Кроваво-золотые» победили в 3 своих последних поединках

Парижане не могут победить 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Ланс» мотивирован подтянуться к лидеру, и явно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и у парижан нынче заметный кризис жанра.

Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05