Забить выйдет не у всех?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

14 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Пюник». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Локомотив — Пюник с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Железнодорожники» одолели «Елимай» (2:0).

До того команда переиграла «Урарту» (3:2). Да и поединок с «Уралом» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» вполне преуспевают в зимних спаррингах. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Причем «Локомотив» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация продлить победный сериал у москвичей на высоте.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Железнодорожники» выглядят предпочтительнее соперника.

«Пюник»

Турнирное положение: «Гранатовые» привычно борются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Пюник» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пюник» уступил самаркандскому «Динамо» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Циндао Вест Коаст» (1:1). А вот чуть ранее она была бита московским «Спартаком» (0:2).

При этом «Пюник» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пюник» в последних поединках выглядел не лучшим образом. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

«Гранатовые» не преуспевают в плане реализации. В трех последних спаррингах команда отличилась всего одним забитым мячом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пюник» постарается подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

«Гранатовые» не побеждают 3 матча кряду

«Локомотив» победил в 4 своих последних поединках

«Железнодорожники» в 4 последних матчах забивали не менее 2 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.75.

Прогноз: «Локомотив» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.

«Железнодорожники» весьма успешно атакуют, да и «Пюник» нынче откровенно не впечатляет.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.14