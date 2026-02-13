14 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Пюник». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Локомотив — Пюник с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Железнодорожники» одолели «Елимай» (2:0).
До того команда переиграла «Урарту» (3:2). Да и поединок с «Уралом» завершился успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» вполне преуспевают в зимних спаррингах. Команда победила в 4 своих последних матчах.
Причем «Локомотив» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация продлить победный сериал у москвичей на высоте.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Железнодорожники» выглядят предпочтительнее соперника.
«Пюник»
Турнирное положение: «Гранатовые» привычно борются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Пюник» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пюник» уступил самаркандскому «Динамо» (0:3).
До того команда подписала мировую с «Циндао Вест Коаст» (1:1). А вот чуть ранее она была бита московским «Спартаком» (0:2).
При этом «Пюник» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пюник» в последних поединках выглядел не лучшим образом. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
При этом «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.
«Гранатовые» не преуспевают в плане реализации. В трех последних спаррингах команда отличилась всего одним забитым мячом.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пюник» постарается подловить оппонента на контратаках.
Статистика для ставок
- «Гранатовые» не побеждают 3 матча кряду
- «Локомотив» победил в 4 своих последних поединках
- «Железнодорожники» в 4 последних матчах забивали не менее 2 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.75.
Прогноз: «Локомотив» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.
«Железнодорожники» весьма успешно атакуют, да и «Пюник» нынче откровенно не впечатляет.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.14