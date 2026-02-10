11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:30 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 32 балла в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в два пункта от топ-10.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Орлы» на чужом поле одержали победу над «Брайтоном» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Ноттингем Форест».