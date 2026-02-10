11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:30 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 32 балла в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в два пункта от топ-10.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Орлы» на чужом поле одержали победу над «Брайтоном» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Ноттингем Форест».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз при семи поражениях и пяти ничьих в основное время.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бёрнли» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 15 баллов в активе и отчаянно борется за выживание в элите.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию (зона вылета) с отставанием в 11 пунктов от безопасной, 17-й строчки, а также с отрывом в семь пунктов от последнего — «Вулверхэмптона».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Кларетовые» на своём поле потерпели поражение от «Вест Хэма» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах был разгромлен «Сандерлендом» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Бёрнли» проиграл после четырех матчах не выиграл.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, а также если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

  • в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды
  • в семи из 10-ти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов
  • в четырех из шести последних матчей «Бёрнли» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.57.  Ничья — в 4.05, выигрыш «Бёрнли» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.  Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40.