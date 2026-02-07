«Страсбург» снова поднимется в зону еврокубков?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.82

8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Страсбург». Начало игры — в 19:15 мск.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после 20-ти туров французского первенства имеет 20 пунктов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 15-й строчке с отрывом в шесть пунктов от зоны плей-офф за сохранение прописки (16-я позиция), а также в семь очков от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене проиграл «Лансу» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах сыграл вничью с «Монако» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Хадра, Секо, Туре и Винетт, болеет — Юте Кинкуэ, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Гавр» проиграл только раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Исса Сумаре и Рассул Ндиайе — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 20-ти туров французского первенства имеет 30 пунктов в активе и борется за выход в еврокубки.

Команда находится на седьмой позиции с отставанием лишь в один балл от зоны континентальных турниров (топ-6), а также в девять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Франции клуб на своем поле одержал победу над «Монако» (3:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального чемпионата уже потерпел фиаско, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:2 уступил ПСЖ.

Не сыграют: травмирован — Эмегха, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Хоакин Паничелли — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Гавра» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа «Гавра» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Страсбурга».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25