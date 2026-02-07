Кто вспомнит о победах?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.90

8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Париж». Начало игры — в 19:15 мск.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 20-ти туров французского первенства имеет 13 пунктов в активе и отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 17-й строчке в зоне вылета (17-18-е места) с отставанием в один пункт от зоны плей-офф за сохранение прописки (16-я позиция) и в семь баллов от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене сыграл вничью с «Тулузой» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже остался без баллов, когда теперь в домашних стенах сыграл проиграл ПСЖ (0:1).

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала и Сьерральта, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти из шести последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Осер» проиграл при одной ничьей.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть лучшую форму их нынешнего соперника.

Лассин Синайоко — лучший бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» после 20-ти туров французского первенства имеет 21 пункт в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 14-й строчке с отрывом в семь пунктов от зоны плей-офф за сохранение прописки (16-я позиция), а также в восемь очков от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Франции клуб на чужом поле проиграл «Лорьяну» (3:1) и вылетел из турнира.

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального чемпионата уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Марселем».

Не сыграют: травмированы — Алакуш, Шерги и Амель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Париж» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неудачные выступления соперника в этом сезоне.

Илан Кеббаль — лучший бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Осер» проиграл

в четырех последних матчах «Осера» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из восьми последних матчей «Парижа» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Парижа» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Осер» — «Париж» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли.

3.00 «Париж» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Осер» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: «Париж» победит за 3.00