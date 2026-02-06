7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Санкт-Паули» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Байеру» (0:3).
До того команда была бита «Аугсбургом» (1:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Пираты» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже без малого 2 месяца.
Причем «Санкт-Паули» традиционно неудачно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» мотивированы дать бой столь сильному оппоненту.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Швабы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Штутгарт» на 3 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Швабы» переиграли «Хольштайн» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (1:0). А вот чуть ранее она одолела еще и «Янг Бойз» (3:2).
При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Швабы» в последних поединках выглядели выгодно. Команда победила в 4 своих последних матчах.
При этом «Штутгарт» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам весьма симпатичный.
«Швабы» одолели «Санкт-Паули» в двух последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда намерена брать три очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Швабы» намерены не отставать от лидирующей группы.
Статистика для ставок
- «Швабы» победили в 4 своих последних матчах
- «Санкт-Паули» не побеждает уже почти 2 месяца
- «Штутгарт» в 2 последних очных встречах переиграл «пиратов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Штутгарт» мотивирован закрепиться в группе лидеров, так что точно начнет встречу активно.
Номинальные гости нынче заметно прибавили, да и оборона «пиратов» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10