прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.37

7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Байеру» (0:3).

До того команда была бита «Аугсбургом» (1:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже без малого 2 месяца.

Причем «Санкт-Паули» традиционно неудачно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» мотивированы дать бой столь сильному оппоненту.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» на 3 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Швабы» переиграли «Хольштайн» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (1:0). А вот чуть ранее она одолела еще и «Янг Бойз» (3:2).

При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Швабы» в последних поединках выглядели выгодно. Команда победила в 4 своих последних матчах.

При этом «Штутгарт» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам весьма симпатичный.

«Швабы» одолели «Санкт-Паули» в двух последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда намерена брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Швабы» намерены не отставать от лидирующей группы.

Статистика для ставок

«Швабы» победили в 4 своих последних матчах

«Санкт-Паули» не побеждает уже почти 2 месяца

«Штутгарт» в 2 последних очных встречах переиграл «пиратов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Штутгарт» мотивирован закрепиться в группе лидеров, так что точно начнет встречу активно.

Номинальные гости нынче заметно прибавили, да и оборона «пиратов» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10