прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.08

7 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Далянь Профешнл». Начало игры — в 16:00 мск.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят не столь продуктивный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 8 очков отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красно-белые» одолели «Пюник» (2:0).

До того команда расписала мировую с московским «Динамо» (1:1). А вот поединок с «Балтикой» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» только-только провели первый спарринг. Команда выглядела в нем весьма выгодно.

Причем «Спартак» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация добыть вторую победу кряду огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Красно-белые» выглядят предпочтительнее соперника.

«Далянь Профешнл»

Турнирное положение: «Далянь Профешнл» провел бледноватый минувший сезон. Команда заняла итоговое 11 место турнирной таблицы.

Причем «Далянь Профешнл» на 15 очков опередил зону вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Далянь Профешнл» уступил «Шанхай Порту» (0:1).

До того команда не смогла переиграть «Мэйчжоу Хакку» (1:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Шанхай Шеньхуа» (2:2).

При этом «Далянь Профешнл» в 5 своих последних поединках добыл 3 паритета. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Далянь Профешнл» в последних поединках выглядел не лучшим образом. Команда не может победить еще с средины сентября.

При этом «Далянь Профешнл» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

Китайцы не преуспевают в плане реализации. Плюс команда уже давненько не проводила официальных поединков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Китайцы постараются подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

Китайцы не побеждают с середины сентября

«Спартак» не проигрывает 2 матча кряду

«Далянь Профешнл» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Спартак» в кадровом плане выглядит монолитнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно.

«Красно-белые» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и китайский оппонент нынче не впечатляет.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40