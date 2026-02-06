Улучшит ли «Сосьедад» свои шансы на еврокубки?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.80

7 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Реал Сосьедад» и «Эльче». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 28 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в четвертьфинала Кубка Испании клуб на чужом поле одержал победу над «Алавесом» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата баскский коллектив потерял очки, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Кубо, Марреро, Мендес и Руперес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал Сосьедад» выиграл пять раз при одной ничьей.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с восемью голами.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» после 22-х поединков испанской Ла Лиги имеет 24 баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-е место с отрывом лишь в два очка от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» (1:3).

Перед этим в 21-м туре национального первенства коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах оказался слабее «Леванте» (2:3).

Не сыграют: травмирован — Форт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» проиграл четырежды и ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на мировую, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Рафа Мир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в 10-ти последних матчах «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Эльче» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Эльче» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 4.00, выигрыш «Эльче» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в 10-ти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

При этом в шести последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Эльче».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30