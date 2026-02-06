«Молотобойцы» реабилитируются за поражение от «Челси»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

7 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00

«Бернли»

Турнирное положение: «Бордовые» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 баллов за 24 встречи при разнице мячей 25:47.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, разойдясь миром с «Сандерленду» — 0:3.

До того команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: из всех команд АПЛ «Бернли» имеет чуть ли не слабейший состав и только тренерское мастерство Скотта Паркера, который вернул в элиту команду из Чемпионшипа, помогает удерживаться на плаву. Ко всем финансовым сложностям добавились и потери в составе ключевых футболистов (Каллен, Флемминг, Эстеве).

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 баллов за 24 встречи при разнице мячей 29:48.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Челси» (2:3).

До того команда обыграла «Сандерленд» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» в текущем сезоне совсем не блещут результатами в АПЛ, но в последних матчах команда показывает весьма неплохой футбол и минимальное поражение от «Челси» не стоит рассматривать в негативном ключе.

Команда все еще имеет возможность «спастись», но отставание от спасительного 17-го места составляет относительно солидные 6 очков.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» забивал в последних пяти встречах

«Бернли» не выигрывал в 15-ти последних матчах в рамках АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «молотобойцев» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с одним и тем же коэффициентом — 1.87.

Прогноз: Матч между командами способен выйти крайне напряженным, в котором будет забито больше 2 мячей.

1.87 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бернли» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Вест Хэм» уверенно обыграет «Тоттенхэм».

3.75 Победа «Вест Хэма» с форой -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Бернли» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Победа «Вест Хэма» с форой -1.5 за 3.75