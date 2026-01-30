31 января в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Аугсбург» и «Санкт-Паули». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 19-ю очками в активе после 19-и туров. «Аугсбург» опережает зону вылета на 4 балла.

Большинство очков команда набрала дома, нежели в гостях. «Аугсбург» набрал 12 очков из 30-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю 11-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Баварию» со счетом 2:1, забив победный гол на 81-й минуте. До этого «Аугсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2).

В последних 5-и встречах команда проиграла только «Боруссии» М (0:4), трижды сыграла вничью и однажды победила. За этот отрезок «Аугсбург» сумел забить 5 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграет: Матсима (травма).

Состояние команды: В последнее время «Аугсбургу» удается стабильно набирать очки, но катастрофически не хватает побед, слишком много ничейных результатов.

У команды нет яркого форварда, который способен решить исход матча, «Аугсбург» сумел забить 22 гола за 19 встреч. Получится ли на сей раз забить то количество голов, которое будет необходимо для победы? Большой вопрос...

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: После 19-и туров в Бундеслиге команда располагается на предпоследней 17-й позиции с 14-ю баллами в активе. «Санкт-Паули» отстает от спасительной 15-й строчки на 4 балла.

В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, набрав всего 5 очков из 30-и возможных, занимая по этому показателю 16-е место в лиге. За 10 встреч на чужом поле «Санкт-Паули» забил всего 8 голов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1), сравняв счет на 90+3-й минуте. Матчем ранее «Санкт-Паули» также поделил очки с «Гамбургом» (0:0).

Команда не может победить в Бундеслиге на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Санкт-Паули» трижды сыграл вничью и дважды проиграл «Боруссии» Д (2:3) и «Вольфсбургу» (1:2).

Не сыграют: Хоунтондж, Меткалф и Немет (у всех — травмы).

Состояние команды: «Санкт-Паули» продолжает ожесточенную борьбу за выживание в Бундеслиге, вся борьба у команды еще впереди, но для этого необходимо хотя-бы иногда побеждать.

В последних 4-х очных встречах «Санкт-Паули» лишь однажды уступал «Аугсбургу» (1:3), дважды побеждал и однажды сыграл вничью (1:1). Получится ли победить на сей раз? Даже на чужом поле команда попытается доминировать.

Статистика для ставок

«Аугсбург» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

«Санкт-Паули» не может победить на протяжении 5-и последних поединков

В последних 4-х встречах «Санкт-Паули» проиграл «Аугсбургу» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа «Санкт-Паули» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. Борьба за выживание в Бундеслиге в самом разгаре.

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: Команда обменяются голами.

Ставка: Обе забьют за 2.00.