прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.15

26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Китай. Начало игры — в 16:00 мск.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбекистан квалифицировался на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Узбекистан на в 10 поединках набрал 21 очко. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Узбеки в серию пенальти одолели Иран.

До того команда уверенно расправилась с Египтом (2:0). А вот поединок с Уругваем завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Узбекистан забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Узбеки нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем Узбекистан исторически удачно противостоит Китайнцам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Узбеки одолели Китай в 2 последних очных встречах.

Китай

Турнирное положение: Китайцы традиционно ершисты. Правда, последний отборочный цикл команда полностью провалила.

Причем Китай финишировал на пятой позиции. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Китайцы минимально переиграли Гонконг.

До того команда была бита Японией (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Южной Кореи (0:3).

При этом Китай в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Китайцы все никак не могут найти свою игру. Команда нынче смотрится бледновато.

При этом Китай уже 8 лет не может одолеть узбеков. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

Команде в последнее время крайне натужно даются забитые мячи. Так что пора бы китайцам поднатореть в плане реализации!

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Китайцы намерены дать бой столь крепкому оппоненту.

Статистика для ставок

Китай в среднем пропускает 2 гола за матч

Китайцы уже 8 лет не побеждают узбеков

Узбекистан не проигрывает 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Узбеки способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные хозяева привычно успешно противостоят китайцам, и явно максимально активно понесутся в атаку.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20