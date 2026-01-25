26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Китай. Начало игры — в 16:00 мск.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбекистан квалифицировался на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
При этом Узбекистан на в 10 поединках набрал 21 очко. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Узбеки в серию пенальти одолели Иран.
До того команда уверенно расправилась с Египтом (2:0). А вот поединок с Уругваем завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Узбекистан забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Узбеки нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускает 2 матча кряду.
Причем Узбекистан исторически удачно противостоит Китайнцам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Узбеки одолели Китай в 2 последних очных встречах.
Китай
Турнирное положение: Китайцы традиционно ершисты. Правда, последний отборочный цикл команда полностью провалила.
Причем Китай финишировал на пятой позиции. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Китайцы минимально переиграли Гонконг.
До того команда была бита Японией (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Южной Кореи (0:3).
При этом Китай в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Китайцы все никак не могут найти свою игру. Команда нынче смотрится бледновато.
При этом Китай уже 8 лет не может одолеть узбеков. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.
Команде в последнее время крайне натужно даются забитые мячи. Так что пора бы китайцам поднатореть в плане реализации!
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Китайцы намерены дать бой столь крепкому оппоненту.
Статистика для ставок
- Китай в среднем пропускает 2 гола за матч
- Китайцы уже 8 лет не побеждают узбеков
- Узбекистан не проигрывает 2 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
Прогноз: Узбеки способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Номинальные хозяева привычно успешно противостоят китайцам, и явно максимально активно понесутся в атаку.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20