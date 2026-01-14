прогноз на матч Серии А, ставка за 2.00

15 января в отложенной игре 16-го тура Серии А сыграют «Верона» и «Болонья». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» после 19-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 13 очков и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета с отставанием в четыре пункта от безопасной 17-й позиции, тогда как последняя в таблице «Пиза» уступает по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Лацио» (0:1).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Наполи».

Не сыграют: травмированы — Акпа Акпро и Суслов, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» трижды проиграла и ни разу не выиграла.

Такие выступления сулят хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Гифт Орбан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после 19-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 27 очков в таблице и борется за еврокубки.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в семь баллов от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Комо» (1:1).

Перед этим в 19-м туре итальянской Серии А коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Аталанты» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Лемпти и Ричардсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не выиграла в основное время при четырех поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе на соперником.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Верона» проиграла

в семи из восьми последних матчей «Вероны» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, выигрыш «Вероны» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.63.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Вероны».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25