13 января в 17-м туре чемпионата Германии сыграют «Майнц» и «Хайденхайм». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» после 16-ти туров немецкого первенства набрал девять очков и борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает последнюю, 18-ю позицию, что, само собой, в зоне вылета, с отставанием в три балла от зоны плей-офф за прописку в элите, а также в пять пунктов от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Бундеслиги клуб на чужой арене одержал победу над «Вольфсбургом» (4:3).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Унион» Берлином.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Майнц» ни разу не проиграл при одной победе и четырех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Надим Амири — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» после 16-ти туров немецкого первенства набрал 12 очков и также борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает предпоследнюю, 17-ю позицию, что, конечно, в зоне вылета, по дополнительным показателям уступая зоне плей-офф за прописку в элите, а также в два пункта от безопасного 15-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура чемпионата Германии клуб на своем поле сыграл вничью с «Кёльном» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах потерпел разгромное поражение от «Баварии» — 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на выезде, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Штефан Шиммер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Майнц» сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды

в семи последних матчах «Хайденхайма» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа «Хайденхайма» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Хайденхайма».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45