прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 3.33

11 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сражаются за чемпионство. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на 7 баллов отстает от 2 позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Ренну» (0:2).

До того команда натужно переграла скромный «Сен-Мор» (1:0). Плюс поединок с «Осером» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лилль» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Доги» все никак не обретет стабильность в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Лилль» традиционно неудачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» намерены побороться за Кубок страны.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 2 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лион» переиграл «Монако» (3:1).

До того команда учинила разгром «Сен-Сир Коллонжу» (3:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела «Гавр» (1:0).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила четырежды подряд.

При этом «Лион» имеет относительно надежные. Команда в среднем пропускает гол за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и двух последних очных поединках она одолела «Лилль».

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ткачи» намерены отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Лионцы в среднем пропускают гол за матч

«Доги» в среднем забивают 2 гола за матч

«Лилль» уступил «Лиону» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Лион» находится на эмоциональном подъеме, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Лиллю».

3.33 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Лилль» — «Лион» позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Победа «Лиона» за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Лилль» — «Лион» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00