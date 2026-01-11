11 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» сражаются за чемпионство. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» на 7 баллов отстает от 2 позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Ренну» (0:2).
До того команда натужно переграла скромный «Сен-Мор» (1:0). Плюс поединок с «Осером» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лилль» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доги» все никак не обретет стабильность в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Лилль» традиционно неудачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» намерены побороться за Кубок страны.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» на 2 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лион» переиграл «Монако» (3:1).
До того команда учинила разгром «Сен-Сир Коллонжу» (3:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела «Гавр» (1:0).
При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачи» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила четырежды подряд.
При этом «Лион» имеет относительно надежные. Команда в среднем пропускает гол за матч.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и двух последних очных поединках она одолела «Лилль».
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ткачи» намерены отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Лионцы в среднем пропускают гол за матч
- «Доги» в среднем забивают 2 гола за матч
- «Лилль» уступил «Лиону» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.
Прогноз: «Лион» находится на эмоциональном подъеме, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Лиллю».
Ставка: Победа «Лиона» за 3.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00