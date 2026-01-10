10 января в 16-м туре чемпионата Германии сыграют «Хайденхайм» и «Кёльн». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» после 15-ти туров немецкого первенства набрал 11 очков и борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, что, конечно, в зоне вылета, с отставанием в один балл от зоны плей-офф за прописку в элите, а также в три пункта от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Германии клуб на домашней арене потерпел разгром от «Баварии» (0:4).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:2 проиграл «Санкт-Паули».

Не сыграют: травмированы — Феллер и Пакарада, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хайденхайм» проиграл четыре раза при двух победах.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Штефан Шиммер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Кёльн» после 15-ти туров немецкого первенства набрал 16 очков и по сути борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за прописку в элите, а также в пять пунктов от зоны понижения в классе (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, «Козлы» на чужом поле одержали победу над швейцарским «Лугано» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Германии коллектив теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Униона» Берлин (0:1).

Не сыграют: травмированы — Хуберс и Килиан, дисквалифицирован — ван ден Берг.

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Кёльн» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, пусть даже и на чужом поле, если учесть перевес в классе над соперником.

Саид Эль-Мала — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Хайденхайм» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Кёльна» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Хайденхайма» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в последнем очном поединке этих оппонентов.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

1.98 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Хайденхайм» — «Кёльн» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, который проиграл четыре из шести последних поединков.

2.35 «Кёльн» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Хайденхайм» — «Кёльн» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: «Кёльн» победит за 2.35