Кто улучшит шансы на еврокубки?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.95

7 января в 19-м туре Серии А сыграют «Торино» и «Удинезе». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после 18-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю строчку с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6), а также в 10 баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Вероной» (3:0).

Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:2 проиграл «Кальяри».

Не сыграют: травмированы — Масина, Савва и Схюрс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» выиграл три раза при одном поражении.

Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Никола Влашич и Джованни Симеоне — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после 18-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 22 очка в таблице и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю строчку с отставанием в один балл от нынешнего соперника, а также в восемь пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Комо» (0:1).

Перед этим в 17-м туре итальянской Серии А коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Лацио» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Байо и Букса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Удинезе» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника, а также фактор чужого поля.

Кейнан Дэвис — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Торино» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Торино» выиграл

в пяти из восьми последних матчей «Удинезе» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 2.95, выигрыш «Удинезе» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в пяти из шести последних домашних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из семи последних поединков в целом.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Торино» победит за 2.35