Вернется ли «Лацио» к победам?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.88

7 января в 19-м туре Серии А сыграют «Лацио» и «Фиорентина». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» после 18-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 24 очка и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6), а также в девять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Наполи» (0:2).

Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Удинезе».

Не сыграют: травмирован — Жиго, дисквалифицированы — Марушич и Нослин, уехали на Кубок Африки — Деле-Баширу и Диа.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лацио» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такие выступления вроде бы сулят хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Маттиа Дзакканьи и Маттео Канчелльери — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» после 18-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 12 очков в таблице и борется за выживание.

Команда занимает 19-ю строчку, что в зоне понижения в классе, с отставанием в три балла от безопасной 17-й позиции, поэтому ей крайне важно хотя бы не проиграть.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Кремонезе» (1:0).

Перед этим в 17-м туре итальянской Серии А коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Пармы» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Лемпти и Ричардсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» проиграла три раза при двух победах.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мойзе Кин и Роландо Мандрагора — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лацио» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Фиорентины» забивали меньше 1,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Фиорентина» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.05, выигрыш «Фиорентины» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей «Фиорентины» забивал только один из соперников.

1.88 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Лацио» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в шести из девяти последних матчей гости проиграли.

2.40 «Лацио» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Лацио» — «Фиорентина» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Лацио» победит за 2.40