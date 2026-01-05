6 января в 19-м туре Серии А сыграют «Пиза» и «Комо». Начало встречи — в 17:00 мск.
«Пиза»
Турнирное положение: «Пиза» после 18-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 12 очков и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 19-ю строчку в зоне понижения в классе (18-20-я позиции) с отставанием в три пункта от безопасного 17-го места, а также с отрывом в три балла от «Фиорентины».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Дженоа» (1:1).
Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Ювентуса».
Не сыграют: травмированы — Куадрадо, Матеус, Стенгс и Вурал, уехал на Кубок Африки — Акинсанмиро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Пиза» проиграла четырежды, а в семи последних матчах ни разу не выиграла.
Такие выступления сулят хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
М’Бала Нзола и Стефано Морео — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» после 17-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 30 очков в таблице и борется за выход в еврокубки.
Команда занимает шестую строчку в зоне континентальных турниров (топ-6) с отрывом в четыре балла от седьмого места и с отставанием в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Удинезе» (1:0).
Перед этим в 17-м туре итальянской Серии А коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах переиграл «Лечче» с результатом 3:0.
Не сыграют: травмированы — Аддаи, Диао, Гольданига и Мората, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Комо» выиграл.
Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Нико Пас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 12-ти последних матчей «Пиза» не проиграла
- в пяти последних матчах «Комо» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних выездных матчей «Комо» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.60, выигрыш «Пизы» — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.
Прогноз: в трех из четырех последних выездных матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в предыдущем поединке этих соперников.
И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти последних матчах гостей.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20