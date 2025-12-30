31 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Габон и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 22:00 мск.
Габон
Турнирное положение: Габонцы выглядит бледновато. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Габон уже не поднимется со дна таблицы. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Габонцы уступили Мозамбику (2:3).
До того команда была бита Камеруном (0:1). А вот поединок с Нигерией завершился поражением в овертайме (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Габон забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Габонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила 3 раза кряду.
Причем Габон традиционно неудачно противостоит Кот-д’Ивуару. В пяти последних очных встречах команда победила 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Габонцы мотивированы хлопнуть дверью напоследок.
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы сильны в плане результатов. Команда пребывают на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Кот-д’Ивуар набрал 4 очка в двух стартовых турах. При этом команда забивает в среднем гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ивуарийцы не уступили камерунцам (1:1).
До того команда нанесла поражение Мозамбику (1:0). А вот несколько ранее она была бита сборной Омана (0:2).
При этом Кот-д’Ивуар в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ивуарийцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом Кот-д’Ивуар имеет весьма крепкий по именам состав. Да и оборона команды нечасто совершает результативные сбои.
Команде нынче натужновато даются голы. Зато Габону ивуарийцы не проигрывают уже долгих 8 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ивуарийцы попытаются финишировать на первой позиции.
Статистика для ставок
- Ивуарийцы не уступили в 3 последних матчах
- Габонцы уступили 3 раза подряд
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.
Прогноз: Ивуарийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.
Номинальные гости постараются занять первое место в группе, да и габонцы выглядят откровенно бледно.
Ставка: Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20