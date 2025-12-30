прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.00

31 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Габон и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 22:00 мск.

Габон

Турнирное положение: Габонцы выглядит бледновато. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Габон уже не поднимется со дна таблицы. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Габонцы уступили Мозамбику (2:3).

До того команда была бита Камеруном (0:1). А вот поединок с Нигерией завершился поражением в овертайме (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Габон забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Габонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила 3 раза кряду.

Причем Габон традиционно неудачно противостоит Кот-д’Ивуару. В пяти последних очных встречах команда победила 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Габонцы мотивированы хлопнуть дверью напоследок.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы сильны в плане результатов. Команда пребывают на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Кот-д’Ивуар набрал 4 очка в двух стартовых турах. При этом команда забивает в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ивуарийцы не уступили камерунцам (1:1).

До того команда нанесла поражение Мозамбику (1:0). А вот несколько ранее она была бита сборной Омана (0:2).

При этом Кот-д’Ивуар в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ивуарийцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом Кот-д’Ивуар имеет весьма крепкий по именам состав. Да и оборона команды нечасто совершает результативные сбои.

Команде нынче натужновато даются голы. Зато Габону ивуарийцы не проигрывают уже долгих 8 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ивуарийцы попытаются финишировать на первой позиции.

Статистика для ставок

Ивуарийцы не уступили в 3 последних матчах

Габонцы уступили 3 раза подряд

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: Ивуарийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные гости постараются занять первое место в группе, да и габонцы выглядят откровенно бледно.

2.00 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Габон — Кот-д’Ивуар принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Габон — Кот-д’Ивуар принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20