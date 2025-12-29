прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.60

30 декабря в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Аль-Иттифак» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Иттифак» на 10 очков отстает от первой тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Иттифак» одолел «Аль-Рияд» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Фейхе» (3:2). А вот поединок с «Аль-Шабабом» завершился мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттифак» постепенно выходит на проектную мощность. Команда победила дважды кряду.

Причем «Аль-Иттифак» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аль-Иттифак» намерен дать бой лидеру чемпионата.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» проводит продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» пока идет без потерь. При этом команда в среднем забивает 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» сумел одолеть «Аль-Ахдуд» (3:0).

До того команда учинила разгром «Аль-Завраа» (5:1). Зато чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Вахде» (4:2).

При этом «Аль-Наср» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» в последних поединках смотрелся блестяще. Команда не проигрывает уже 2 месяца.

При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 4 очка.

Португальцы Криштиану Роналду и Жоау Феликс отличились уже по 12 раз в чемпионате. Да и вообще, команда нынче на подъеме!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аль-Наср» намерен продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» не проигрывает уже 2 месяца

«Аль-Наср» забивает в среднем 3 мяча за матч

«Аль-Иттифак» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.57.

Прогноз: «Аль-Наср» бьется за чемпионство, так что наверняка агрессивно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

