29 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Зимбабве и ЮАР. Начало игры — в 19:00 мск.

Роман Петренко

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы выступают не столь удачно.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Зимбабве вполне способна пободаться за 2 место.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Зимбабвийцы не смогли одолеть Анголу (1:1).

До того команда была бита Египтом (1:2).  А вот поединок с Катаром завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках Зимбабве забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Зимбабвийцы нынче пребывают не в лучших кондициях.  Команде скрайне натужно даются победы.

Причем Зимбабве традиционно неудачно противостоит ЮАР.  В пяти последних очных встречах команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Зимбабвийцы мотивированы запрыгнуть на вторую позицию.

ЮАР

Турнирное положение: Южноафриканцы еще не обеспечили себе выход в плей-офф.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем ЮАР набрала 3 зачетных балла.  При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Южноафриканцы уступили египтянам (0:1).

До того команда нанесла поражение Анголе (2:1).  Плюс чуть ранее она минимально одолела вторую сборную Ганы.

При этом ЮАР в 5 своих последних поединках добыла 4 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южноафриканцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно.  Команда обязана прибавлять в плане реализации.

При этом ЮАР имеет достаточно скромный по именам состав.  А вот оборона команды нередко совершает результативные сбои.

Команду в последнем туре устроит даже ничья.  Плюс южноафриканцы уже 12 лет не проигрывают сборной Зимбабве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  Южноафриканцы попытаются уверенно решить вопрос выхода в плей-офф.

Статистика для ставок

  • Зимбабве не побеждала в 2 последних матчах
  • Зимбабвийцы уже 12 лет не обыгрывают ЮАР
  • Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Зимбабве — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: Южноафриканцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные гости намерены уверенно шагнуть в плей-офф, да и Зимбабве выглядит бледновато.

Ставка: Победа ЮАР в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30