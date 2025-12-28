прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.28

29 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Зимбабве и ЮАР. Начало игры — в 19:00 мск.

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы выступают не столь удачно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Зимбабве вполне способна пободаться за 2 место. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зимбабвийцы не смогли одолеть Анголу (1:1).

До того команда была бита Египтом (1:2). А вот поединок с Катаром завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Зимбабве забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Зимбабвийцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команде скрайне натужно даются победы.

Причем Зимбабве традиционно неудачно противостоит ЮАР. В пяти последних очных встречах команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Зимбабвийцы мотивированы запрыгнуть на вторую позицию.

ЮАР

Турнирное положение: Южноафриканцы еще не обеспечили себе выход в плей-офф. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем ЮАР набрала 3 зачетных балла. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Южноафриканцы уступили египтянам (0:1).

До того команда нанесла поражение Анголе (2:1). Плюс чуть ранее она минимально одолела вторую сборную Ганы.

При этом ЮАР в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южноафриканцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда обязана прибавлять в плане реализации.

При этом ЮАР имеет достаточно скромный по именам состав. А вот оборона команды нередко совершает результативные сбои.

Команду в последнем туре устроит даже ничья. Плюс южноафриканцы уже 12 лет не проигрывают сборной Зимбабве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Южноафриканцы попытаются уверенно решить вопрос выхода в плей-офф.

Статистика для ставок

Зимбабве не побеждала в 2 последних матчах

Зимбабвийцы уже 12 лет не обыгрывают ЮАР

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Зимбабве — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: Южноафриканцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные гости намерены уверенно шагнуть в плей-офф, да и Зимбабве выглядит бледновато.

2.28 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Зимбабве — ЮАР принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа ЮАР в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Зимбабве — ЮАР принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30