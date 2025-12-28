29 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Ангола и Египет. Начало игры — в 19:00 мск.

Ангола

Турнирное положение: Ангола занимает последнее место с одним баллов, на пять очков отставая от лидера Египта, на два — от второй ЮАР, а также по дополнительным показателям уступая третьему Зимбабве.

Команда выйдет в плей-офф Кубка африканских наций в случае победы, а также если в параллельном поединке Зимбабве обыграет ЮАР, но с худшей разницей мячей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная сыграла вничью с Зимбабве (1:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз потерпел поражение от ЮАР с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмирован — Зини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые были официальными и контрольными, Ангола выиграла лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам низкие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, хотя фактор мотивации говорит скорее в их пользу.

Шоу и Желсон Дала — авторы пока что двух голов команды в Кубке африканских наций.

Египет

Турнирное положение: Египет с шестью очками в активе лидирует в группе, на два балла опережая вторую ЮАР, а также на пять — Зимбабве и Анголу.

Команда не только уже вышла в плей-офф Кубка африканских наций, но и обеспечила себе первое место, поэтому в последнем туре может позволить себе даже проиграть без ущерба турнирным позициям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная обыграла ЮАР (1:0).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал максимум очков, когда на этот раз с результатом 2:1 обыграл Зимбабве.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицирован — Хани.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Египет выиграл.

Такая форма сулит гостям высокие шансы на успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, тем не менее, худшая мотивация может помешать им выиграть.

Мохамед Салах — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Анголы забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Анголы забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Египет выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.75. Ничья — в 2.90, победа Анголы — в 2.95.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.50.

Прогноз: в четырех последних матчах номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в предыдущем поединке этих оппонентов.

Между тем, в пяти из семи последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

2.05 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Ангола — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей как Анголы, так и Египта.

2.50 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Ангола — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50.