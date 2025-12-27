прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.50

28 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Габон и Мозамбик. Начало игры — в 15:30 мск.

Габон

Турнирное положение: Габонцы стартовали скромно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Габон вполне способна пободаться за 2 место. А вот не забивала команда еще ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Габонцы уступили Камеруну (0:1).

До того команда была бита Нигерией (1:4). А вот поединок с Бурунди завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Габон забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Габонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила 2 раза кряду.

Причем Габон традиционно удачно противостоит Мозамбику. В пяти последних очных встречах команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Габонцы мотивированы пободаться за одно из первых мест.

Мозамбик

Турнирное положение: Мозамбикцы скромны в плане результатов. Команда пребывают на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Мозамбик пока не набрал ни одного очка. При этом команда еще не открыла счет голам на турнире.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мозамбикцы уступили ивуарийцам (0:1).

До того команда потерпела поражение от Анголы (1:4). Плюс чуть ранее она подписала мировую с Чадом (2:2).

При этом Мозамбик в 5 своих последних поединках добыл 1 победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мозамбикцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить еще с начала августа.

При этом Мозамбик имеет весьма скромный по именам состав. А вот оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

Команда нынче угодила в заметный кризис. Мозамбикцы не могут победить уже четыре матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мозамбикцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Мозамбикцы не побеждали в 4 последних матчах

Габонцы уступили 2 раза подряд

Обе команды еще не открыли счет своим голам на турнире

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Габон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: Габонцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам группы, да и мозамбикцы выглядят откровенно бледно.

Ставка: Победа Габона в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40