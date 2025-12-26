прогноз на матч Серии A, ставка за 2.42

27 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Комо». Начало игры — в 17:00 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» одолели «Пизу» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Кремонезе» (0:2). А вот поединок с «Торино» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лечче» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» постараются зацепиться за очки.

«Комо»

Турнирное положение: «Лазурные» сражаются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Комо» набрал 24 очка в 15 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Комо» уступил «Роме» (0:1).

До того команда была разбита «Интером» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сассуоло» (2:0).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лазурные» в последних поединках смотрелись бледновато. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Комо» уступил в 2 матчах кряду. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

«Лазурные» больше двух лет не проигрывают «Лечче». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лазурные» намерены запрыгнуть в зону еврокубков.

Статистика для ставок

«Лазурные» уступили в 2 последних матчах

«Комо» пропускает в среднем реже гола за матч

«Лечче» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Комо» бьется за выход в еврокубки, так что наверняка сразу полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Лечче» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25