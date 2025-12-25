прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 1.92

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Халл Сити». Начало игры — в 18:00 мск.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» после 21-го поединка второго английского дивизиона имеет -9 баллов в активе и сохраняет лишь теоретические шансы на выживание.

Команда находится на последней, 24-й позиции в зоне вылета (22-24-я строчки) и на 30 пункта отстает от безопасного 21-го места, поэтому ей нужно настоящее чудо.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства «Совы» на чужом поле со счетом 1:3 проиграли «Ипсвичу».

Перед этим в игре 21-го тура Чемпионшипа коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Дерби Каунти» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Бернард, Чалоба, Сикейра, Кобацки, Вивер и Редмонд, вызваны в сборные — Фузире и Валери, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Уэнсдей» проиграл шесть раз при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам низкие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

Барри Бэннан и Чарли Макнилл — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с тремя голами.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Халл Сити» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 37 баллов в активе и борется за повышение в классе.

Команда занимает четвертую позицию в зоне плей-офф за выход в АПЛ (3-6-е места) с отставанием в пять очков от второй строчки, которая напрямую выводит в элиту.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 22-го тура национального первенства «Тигры» дома одержали победу над «Вест Бромвичем» (1:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Миллуолл» — 3:1.

Не сыграют: травмированы — Гелхардт, Ландстрем и Матазо, вызван в сборную — Аджаи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Халл Сити» выиграл, а в пяти последних матчах победил четырежды.

Это сулит сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Джо Гелхардт, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» проиграл

в шести из девяти последних матчей «Халл Сити» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Халл Сити» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья — в 3.65, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах гостей.

Ставка: «Халл Сити» победит за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из девяти последних матчей «Халл Сити».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07