26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бирмингем» и «Дерби». Начало игры — в 15:30 мск.
«Бирмингем»
Турнирное положение: «Браммиз» пока неубедительны. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Бирмингем» на 10 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Браммиз» уступили «Шеффилд Юнайтед» (0:3).
До того команда не смогла обыграть «Чарльтон» (1:1). А вот поединок с КПР завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Бирмингем» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Браммиз» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Бирмингем» традиционно сложно противостоит «Дербиу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Браммиз» намерены подтянуться к зоне стыков.
«Дерби»
Турнирное положение: «Бараны» намерены пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Дерби» на 4 очка отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Дерби» не смог одолеть «Портсмут» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Миллуоллом» (1:1).
При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бараны» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
При этом «Дерби» уже 5 лет не обыгрывает «Бирмингем». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.
Команда в двух своих последних матчах пропустила всего 1 мяч. Да и оборона соперника частенько совершает результативные сбои.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бараны» уже не раз демонтрировали свое умение находить свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Бирмингем» в среднем забивает чаще одного мяча за матч
- «Дерби» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.
Прогноз: «Бирмингем» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активен в атаке.
Номинальные хозяева весьма амбициозны, да и оборона «Дерби» частенько совершает сбои.
Ставка: Победа «Бирмингема» в 1 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05