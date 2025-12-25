прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.36

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бирмингем» и «Дерби». Начало игры — в 15:30 мск.

«Бирмингем»

Турнирное положение: «Браммиз» пока неубедительны. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Бирмингем» на 10 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Браммиз» уступили «Шеффилд Юнайтед» (0:3).

До того команда не смогла обыграть «Чарльтон» (1:1). А вот поединок с КПР завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Бирмингем» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Браммиз» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Бирмингем» традиционно сложно противостоит «Дербиу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Браммиз» намерены подтянуться к зоне стыков.

«Дерби»

Турнирное положение: «Бараны» намерены пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Дерби» на 4 очка отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Дерби» не смог одолеть «Портсмут» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Миллуоллом» (1:1).

При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бараны» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Дерби» уже 5 лет не обыгрывает «Бирмингем». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.

Команда в двух своих последних матчах пропустила всего 1 мяч. Да и оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бараны» уже не раз демонтрировали свое умение находить свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Бирмингем» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

«Дерби» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.

Прогноз: «Бирмингем» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активен в атаке.

Номинальные хозяева весьма амбициозны, да и оборона «Дерби» частенько совершает сбои.

Ставка: Победа «Бирмингема» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05