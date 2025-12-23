Камерун не сможет стартовать с победы?

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.00

24 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Камерун и Габон. Начало игры — в 22:00 мск.

Камерун

Турнирное положение: камерунская национальная команда не смогла преодолеть стадию квалификации на чемпионат мира.

Главная команда Камеруна смогла набрать 19 очков и стала второй в своей группе, пропустив вперед Кабо-Верде.

За 10 матчей «неукротимые львы» смогли забить 17 мячей, а пропустили всего 5.

Последние матчи: 13 ноября камерунцы играли переходной матч за право выступать на Мундиале, но уступили ДР Конго (0:1).

До этого же сборная Камеруна сыграла вничью с Анголой (0:0) и выиграла у Маврикия (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Давида Пагу всегда являются фаворитами главного африканского турнира, но в последний раз побеждали в 2017 году. В 2021 году камерунцы стали бронзовыми призерами соревнования.

В этот турнир сборная Камеруна тоже входит в статусе одного из фаворитов, но ей будет крайне сложно противостоять соперникам.

Габон

Турнирное положение: «пантеры» тоже не смогли пробиться на Мундиаль, став вторыми в своей группе.

Габонская национальная команда смогла набрать 25 очков и пропустила вперед Кот-д'Ивуар. Габонцы забили 22 мяча, а пропустили девять.

Последние матчи: в плей-офф квалификации на чемпионат мира главная команда Габона уступила Нигерии (1:4).

До этого же «команда Азинго» выиграла у Бурунди (2:0) и Гамбии (4:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Тьерри Муюмы подходят к турниру в качестве крепкого орешка и темной лошадки. Сборная Габона вполне может преподнести приятный сюрприз.

Лучшим результатом сборной Габона на Кубке африканских наций является четвертьфинал и наверняка она хочет его улучшить. В последнем турнире команда и вовсе участия не принимала.

Статистика для ставок

Камерун выиграл 1 из последних 4 матчей

Габон выиграл 4 из последних 6 матчей

В последнем очном матче в 2017 году Камерун и Габон сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа Габона — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: Габон в последнее время много забивают и пропускает, поэтому обе команды могут забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: не сказать, что Камерун сейчас очень силен, поэтому у Габона есть все шансы зацепиться за очки.

Ставка: ничья за 3.00