24 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Камерун и Габон. Начало игры — в 22:00 мск.
Камерун
Турнирное положение: камерунская национальная команда не смогла преодолеть стадию квалификации на чемпионат мира.
Главная команда Камеруна смогла набрать 19 очков и стала второй в своей группе, пропустив вперед Кабо-Верде.
За 10 матчей «неукротимые львы» смогли забить 17 мячей, а пропустили всего 5.
Последние матчи: 13 ноября камерунцы играли переходной матч за право выступать на Мундиале, но уступили ДР Конго (0:1).
До этого же сборная Камеруна сыграла вничью с Анголой (0:0) и выиграла у Маврикия (2:0).
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Давида Пагу всегда являются фаворитами главного африканского турнира, но в последний раз побеждали в 2017 году. В 2021 году камерунцы стали бронзовыми призерами соревнования.
В этот турнир сборная Камеруна тоже входит в статусе одного из фаворитов, но ей будет крайне сложно противостоять соперникам.
Габон
Турнирное положение: «пантеры» тоже не смогли пробиться на Мундиаль, став вторыми в своей группе.
Габонская национальная команда смогла набрать 25 очков и пропустила вперед Кот-д'Ивуар. Габонцы забили 22 мяча, а пропустили девять.
Последние матчи: в плей-офф квалификации на чемпионат мира главная команда Габона уступила Нигерии (1:4).
До этого же «команда Азинго» выиграла у Бурунди (2:0) и Гамбии (4:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Тьерри Муюмы подходят к турниру в качестве крепкого орешка и темной лошадки. Сборная Габона вполне может преподнести приятный сюрприз.
Лучшим результатом сборной Габона на Кубке африканских наций является четвертьфинал и наверняка она хочет его улучшить. В последнем турнире команда и вовсе участия не принимала.
Статистика для ставок
- Камерун выиграл 1 из последних 4 матчей
- Габон выиграл 4 из последних 6 матчей
- В последнем очном матче в 2017 году Камерун и Габон сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа Габона — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.
Прогноз: Габон в последнее время много забивают и пропускает, поэтому обе команды могут забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: не сказать, что Камерун сейчас очень силен, поэтому у Габона есть все шансы зацепиться за очки.
Ставка: ничья за 3.00