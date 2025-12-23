прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 1.83

24 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Буркина-Фасо и Экваториальная Гвинея. Начало игры — в 15:30 мск.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Буркина-Фасо вышло на Кубок африканских наций благодаря второму месту в своей группе квалификации, уступив Сенегалу и опередив Бурунди, а также Малави.

Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, заняв вторую позицию в своей подгруппе африканского отбора, уступив первую строчку Египту.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем одержала разгромную победу над Бенином с результатом 3:0.

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также выиграл, но теперь пропустил дважды, когда результатом 3:2 оказался сильнее Бенин.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, две из которых были официальными и две — контрольнами, Буркина-Фасо выиграло, а в шести последних матчах ни разу не проиграло.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, который, в свою очередь, выступает не лучшим образом.

Лассина Траоре и Данго Уаттара — лучшие бомбардиры команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

Экваториальная Гвинея

Турнирное положение: Экваториальная Гвинея вышла на Кубок африканских наций благодаря второму месту в своей группе квалификации, уступив Алжиру и опередив Того, а также Либерию.

Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, заняв третью позицию в своей подгруппе африканского отбора, уступив первые две строчки Тунису и Намибии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде потерпела поражение от Мадагаскара со счетом 0:2.

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже оказался на высоте, когда результатом 1:0 оказался сильнее Кении.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Экваториальная Гвинея проиграла три раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на мировой исход, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Луис Нлаво — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Буркина-Фасо выиграло

в трех последних матчах Буркина-Фасо забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Экваториальной Гвинеи забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья — в 3.20, победа Экваториальной Гвинеи — в 5.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырех предыдущих матчах номинальные хозяева выиграли. Так было и в их последнем поединке.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гости проиграли.

1.83 Буркина-Фасо победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинея принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Буркина-Фасо победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах номинальных хозяев.

2.45 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинея позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.