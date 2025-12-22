прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.13

23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Тунис и Уганда. Начало игры — в 23:00 мск.

Тунис

Турнирное положение: Тунис вышел в Кубок африканских наций благодаря второму месте в своей группе отбора на турнир, уступив Коморским островам и опередив Гамбию, а также Мадагаскар.

Команда также смогла пробиться на чемпионат мира-2026, выиграв свою группу, где также выступали Намибия, Либерия, Малави, Экваториальная Гвинея и Сан-Томе и Принсипи.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Боствану с результатом 2:1.

Перед этим в рамказ Арабского кубка коллектив также оказался на высоте, когда на этот раз в чужих стенах одержал крупную победу над Катаром (3:0).

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, одна из которых была официальной и одна — контрольной, Тунис выиграл, а в трех последних матчах не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

Али Абди — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

Уганда

Турнирное положение: Уганда вышла на Кубок африканских наций благодаря второму месту в своей группе квалификации, уступив ЮАР и опередив Конго, а также Южный Судан.

Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, заняв вторую позицию в своей подгруппе африканского отбора, уступив первую строчку Алжиру.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде потерпела поражение от Марокко со счетом 0:4.

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже оказался на высоте, когда результатом 2:1 одержал победу над Чадом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, Уганда проиграла два раза.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на мировой исход, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Денис Омеди — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Туниса забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Туниса забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Уганда выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 3.55, победа Уганды — в 6.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.63.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем поединке.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.13 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Тунис — Уганда принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: обе команды забьют за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах как Туниса, так и Уганды.

2.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Тунис — Уганда позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.