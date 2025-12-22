23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Тунис и Уганда. Начало игры — в 23:00 мск.
Тунис
Турнирное положение: Тунис вышел в Кубок африканских наций благодаря второму месте в своей группе отбора на турнир, уступив Коморским островам и опередив Гамбию, а также Мадагаскар.
Команда также смогла пробиться на чемпионат мира-2026, выиграв свою группу, где также выступали Намибия, Либерия, Малави, Экваториальная Гвинея и Сан-Томе и Принсипи.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Боствану с результатом 2:1.
Перед этим в рамказ Арабского кубка коллектив также оказался на высоте, когда на этот раз в чужих стенах одержал крупную победу над Катаром (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, одна из которых была официальной и одна — контрольной, Тунис выиграл, а в трех последних матчах не проиграл.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.
Али Абди — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.
Уганда
Турнирное положение: Уганда вышла на Кубок африканских наций благодаря второму месту в своей группе квалификации, уступив ЮАР и опередив Конго, а также Южный Судан.
Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, заняв вторую позицию в своей подгруппе африканского отбора, уступив первую строчку Алжиру.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде потерпела поражение от Марокко со счетом 0:4.
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже оказался на высоте, когда результатом 2:1 одержал победу над Чадом.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, Уганда проиграла два раза.
Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на мировой исход, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Денис Омеди — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Туниса забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Туниса забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей Уганда выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 3.55, победа Уганды — в 6.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.63.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем поединке.
Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах как Туниса, так и Уганды.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.