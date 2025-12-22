прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.55

23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Ботсвана. Начало игры — в 18:00 мск.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы уверенно пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Сенегал набрал 24 очка в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сенегальцы разгромили Кению (8:0).

До того команда была бита Бразилией (0:2). А вот поединок с Мавританией завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Сенегал забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Сенегальцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна еще прибавить в плане реализации.

Причем Сенегал традиционно удачно противостоит Ботсване. В двух очных поединках команда победила дважды.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Сенегальцы мотивированы начать турнир максимально продуктивно.

Ботсвана

Турнирное положение: Ботсванцы скромны в плане результатов. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Ботсвана на 8 очков отстала от 2 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ботсванцы уступили Тунису (0:2).

До того команда дала бой крепкой Гвинее (2:2). А вот чуть ранее она с боем уступила сборной Уганды (0:1).

При этом Ботсвана в 5 своих последних поединках добыла одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ботсванцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить еще с конца марта.

При этом Ботсвана имеет весьма скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда еще ни разу не обыгрывала сборную Сенегала. Да и в нынешней диспозиции ботсванцы вряд ли поправят столь скромную статистику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ботсванцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Ботсванцы в среднем забивают чаще гола за матч

Сенегальцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч

Сенегал одолел Ботсвану в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.66, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: Сенегальцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка активно полетят в атаку.

Номинальные хозяева постараются стартовать как можно увереннее, да и ботсванцы выглядят откровенно неубедительно.

2.55 Фора Сенегала -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Сенегал — Ботсвана позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Фора Сенегала -2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч Сенегал — Ботсвана принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70