прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.30

23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют ДР Конго и Бенин. Начало игры — в 15:30 мск.

ДР Конго

Турнирное положение: Конголезцы с трудом пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом ДР Конго набрала 22 очка в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Конголезцы одолели Замбию (2:0).

До того команда в серии пенальти переиграла Нигерию. Плюс поединок с Камеруном завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ДР Конго забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Конголезцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем ДР Конго традиционно удачно противостоит Бенину. В двух очных поединках команда победила 1 раз при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Конголезцы мотивированы начать турнир с виктории.

Бенин

Турнирное положение: Бенинцы не особенно преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Бенин лишь по дополнительным показателям отстал от 2 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бенинцы уступили Буркина-Фасо (0:3).

До того команда потерпела поражение от Нигерии (0:4). А вот чуть ранее она сумела переиграть Руанду (1:0).

При этом Бенин в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бенинцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила в 2 последних матчах.

При этом Бенин имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Команда еще ни разу не обыгрывала сборную ДР Конго. Да и в нынешней диспозиции она вполне будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бенинцы попытаются преуспеть на контратаках.

Статистика для ставок

Бенинцы в среднем забивают чаще гола за матч

Конголезцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч

ДР Конго не проигрывает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: Конголезцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются стартовать как можно увереннее, да и бенинцы в последнее время выглядят неубедительно.

2.30 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч ДР Конго — Бенин принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа ДР Конго в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.40 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч ДР Конго — Бенин позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40