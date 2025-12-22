23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют ДР Конго и Бенин. Начало игры — в 15:30 мск.
ДР Конго
Турнирное положение: Конголезцы с трудом пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом ДР Конго набрала 22 очка в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Конголезцы одолели Замбию (2:0).
До того команда в серии пенальти переиграла Нигерию. Плюс поединок с Камеруном завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ДР Конго забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Конголезцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.
Причем ДР Конго традиционно удачно противостоит Бенину. В двух очных поединках команда победила 1 раз при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Конголезцы мотивированы начать турнир с виктории.
Бенин
Турнирное положение: Бенинцы не особенно преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Бенин лишь по дополнительным показателям отстал от 2 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бенинцы уступили Буркина-Фасо (0:3).
До того команда потерпела поражение от Нигерии (0:4). А вот чуть ранее она сумела переиграть Руанду (1:0).
При этом Бенин в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бенинцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила в 2 последних матчах.
При этом Бенин имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Команда еще ни разу не обыгрывала сборную ДР Конго. Да и в нынешней диспозиции она вполне будет рада и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бенинцы попытаются преуспеть на контратаках.
Статистика для ставок
- Бенинцы в среднем забивают чаще гола за матч
- Конголезцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч
- ДР Конго не проигрывает 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.
Прогноз: Конголезцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева постараются стартовать как можно увереннее, да и бенинцы в последнее время выглядят неубедительно.
Ставка: Победа ДР Конго в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40